4 июня 2023, 11:28 Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья

Семейный врач, терапевт Людмила Сердюк назвала наиболее важные продукты, которые способны замедлить старение организма. — Речь идет о продуктах, которые способны оказывать доказанное защитное и стимулирующее действие на наши органы и системы, — отметила врач. Читайте также: Продлить молодость, замедлить старение: ученые открыли новые свойства цитомегаловируса Продукты, которые замедляют старение: чернослив является мощным антиоксидантом. Для обеспечения защиты организма от старения достаточно 3-4 ягоды;

изюм — рекомендуется минимум две столовые ложки в день;

белокочанная капуста, сырая или квашеная, также поможет вам выглядеть моложе своих лет;

зеленый чай давно славится своей способностью улучшать обмен веществ;

свекла способна улучшить состав крови;

апельсин является источником витамина C;

красный виноград также известен своими доказанными антиоксидантными свойствами;

сладкий перец — также ценный источник витамина C;

пшено — нужно есть пшенную кашу хотя бы два-три раза в неделю.

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