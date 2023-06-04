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Еда

Семейный врач рассказала о продуктах, которые замедляют старение

4 июня 2023, 11:28
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
жінка
Источник: Depositphotos

Семейный врач, терапевт Людмила Сердюк назвала наиболее важные продукты, которые способны замедлить старение организма.

— Речь идет о продуктах, которые способны оказывать доказанное защитное и стимулирующее действие на наши органы и системы, — отметила врач.

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Продукты, которые замедляют старение:

  • чернослив является мощным антиоксидантом. Для обеспечения защиты организма от старения достаточно 3-4 ягоды;
  • изюм — рекомендуется минимум две столовые ложки в день;
  • белокочанная капуста, сырая или квашеная, также поможет вам выглядеть моложе своих лет;
  • зеленый чай давно славится своей способностью улучшать обмен веществ;
  • свекла способна улучшить состав крови;
  • апельсин является источником витамина C;
  • красный виноград также известен своими доказанными антиоксидантными свойствами;
  • сладкий перец — также ценный источник витамина C;
  • пшено — нужно есть пшенную кашу хотя бы два-три раза в неделю.

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Здоровое питание Красота поради лікаря Продукты
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