Семейный врач, терапевт Людмила Сердюк назвала наиболее важные продукты, которые способны замедлить старение организма.
— Речь идет о продуктах, которые способны оказывать доказанное защитное и стимулирующее действие на наши органы и системы, — отметила врач.
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Продукты, которые замедляют старение:
- чернослив является мощным антиоксидантом. Для обеспечения защиты организма от старения достаточно 3-4 ягоды;
- изюм — рекомендуется минимум две столовые ложки в день;
- белокочанная капуста, сырая или квашеная, также поможет вам выглядеть моложе своих лет;
- зеленый чай давно славится своей способностью улучшать обмен веществ;
- свекла способна улучшить состав крови;
- апельсин является источником витамина C;
- красный виноград также известен своими доказанными антиоксидантными свойствами;
- сладкий перец — также ценный источник витамина C;
- пшено — нужно есть пшенную кашу хотя бы два-три раза в неделю.