С возрастом в нашем организме накапливаются стареющие клетки. Они прекратили деление, но не умирают. Эти залежи немощных клеток часто приводят к хроническому воспалению, что, в свою очередь, может способствовать развитию таких заболеваний, как рак и различные дегенеративные расстройства.

Первоначально исследования на мышах показали, что удаление стареющих клеток может привести к восстановлению тканевого баланса и увеличению продолжительности здоровой жизни.

Тогда группа исследователей из Массачусетской больницы общего профиля проанализировала образцы кожи молодых и старых людей.

Ожидаемо в старой коже обнаружили больше стареющих клеток. Однако в некоторых образцах количество стареющих клеток не увеличивалось по мере того, как люди становились старше.

Это натолкнуло ученых на мысль, что срабатывает некий механизм, задерживающий старение.

Эксперименты показали, что стареющие клетки поражали определенные иммунные клетки, называемые киллерами. И происходило это у инфицированных цитомегаловирусом.

Оказалось, что стареющие клетки экспрессируют белок или антиген, который продуцирует цитомегаловирус человека. Этим они получают метку цитомегаловируса и становятся мишенями для атаки клеток-киллеров.

Большинство из нас инфицированы цитомегаловирусом человека. Это распространенный вирус герпеса, вызывающий пожизненную латентную инфекцию без каких-либо симптомов.

— Наше исследование показало, что иммунный ответ на цитомегаловирус человека способствует поддержанию клеточного баланса стареющих органов, — говорит Шон Демери, доктор медицинских наук, директор Клиники рака кожи высокого риска в MGH.

Результаты исследовательской работы подчеркивают полезную функцию вирусов, живущих в нашем организме. И это еще мы не обо всех вирусах знаем.

— Наше исследование позволяет использовать новый терапевтический подход для устранения стареющих клеток, усиливая противовирусный иммунный ответ, — говорит Демери.

Это может сыграть роль в лечении таких заболеваний, как рак, фиброз, другие дегенеративные расстройства.

Демери отмечает, что результаты этой исследовательской работы имеют значение и для косметологии, поскольку могут дать толчок для разработки новых методов косметологических процедур, которые будут делать кожу, в частности лица, значительно моложе на вид.

Источник: SciTechDail