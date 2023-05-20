З віком у нашому організмі накопичуються старіючі клітини. Вони припинили поділ, але не вмирають. Ці поклади немічних клітин часто призводять до хронічного запалення, що, своєю чергою, може сприяти розвитку таких захворювань, як рак і різні дегенеративні розлади.

Спочатку дослідження на мишах показали, що видалення старіючих клітин може призвести до відновлення тканинного балансу і збільшення тривалості здорового життя.

Тоді група дослідників з Массачусетської лікарні загального профілю проаналізувала зразки шкіри молодих і старих людей.

Очікувано у старій шкірі виявили більше старіючих клітин. Однак у деяких зразках кількість клітин, що старіють, не збільшувалася в міру того, як люди ставали старшими.

Це наштовхнуло вчених на думку, що спрацьовує якийсь механізм, що затримує старіння.

Експерименти показали, що старіючі клітини вражалися імунними клітинами-кілерами. І відбувалося це у інфікованих цитомегаловірусом.

Виявилося, що старіючі клітини експресують білок або антиген, який продукує цитомегаловірус людини. Цим вони отримують мітку цитомегаловіруса і стають мішенями для атаки клітин-кілерів.

Більшість із нас інфіковані цитомегаловірусом людини. Це поширений вірус герпесу, що спричиняє довічну латентну інфекцію без жодних симптомів.

– Наше дослідження показало, що імунна відповідь на цитомегаловірус людини сприяє підтримці клітинного балансу органів, що старіють, – каже Шон Демері, доктор медичних наук, директор Клініки раку шкіри високого ризику в MGH.

Результати дослідницької роботи підкреслюють корисну функцію вірусів, що живуть у нашому організмі. І це ще ми не про всі віруси знаємо.

– Наше дослідження дає змогу використовувати новий терапевтичний підхід для усунення старіючих клітин, посилюючи противірусну імунну відповідь, – каже Демері.

Це може відіграти роль у лікуванні таких захворювань, як рак, фіброз, інші дегенеративні розлади.

Демері зазначає, що результати цієї дослідницької роботи мають значення і для косметології, оскільки можуть дати поштовх для розроблення нових методів косметологічних процедур, які робитимуть шкіру, зокрема обличчя, значно молодшою на вигляд.

Джерело: SciTechDail