Сімейний лікар, терапевт Людмила Сердюк назвала найважливіші продукти, які здатні уповільнити старіння організму.

– Йдеться про продукти, які здатні чинити доведену захисну та стимулюючу дію на наші органи та системи, – зазначила лікарка.