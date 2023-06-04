Сімейний лікар, терапевт Людмила Сердюк назвала найважливіші продукти, які здатні уповільнити старіння організму.
– Йдеться про продукти, які здатні чинити доведену захисну та стимулюючу дію на наші органи та системи, – зазначила лікарка.
Продукти, які уповільнюють старіння:
- чорнослив є потужним антиоксидантом. Для забезпечення захисту організму від старіння достатньо 3-4 ягоди;
- родзинки – рекомендується щонайменше дві столові ложки на день;
- білокачанна капуста, сира або квашена, також допоможе вам виглядати молодше за свої роки;
- зелений чай давно славиться своєю здатністю поліпшувати обмін речовин;
буряк здатен поліпшити склад крові;
- апельсин є джерелом вітаміну C;
- червоний виноград також відомий своїми доведеними антиоксидантними властивостями;
- солодкий перець – також цінне джерело вітаміну C;
- пшоно – потрібно їсти пшоняну кашу хоча б два-три рази на тиждень.