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Сімейна лікарка розповіла про продукти, які уповільнюють старіння

4 Червня 2023, 11:28
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
жінка
Джерело: Depositphotos

Сімейний лікар, терапевт Людмила Сердюк назвала найважливіші продукти, які здатні уповільнити старіння організму.

– Йдеться про продукти, які здатні чинити доведену захисну та стимулюючу дію на наші органи та системи, – зазначила лікарка.

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Продукти, які уповільнюють старіння:

  • чорнослив є потужним антиоксидантом. Для забезпечення захисту організму від старіння достатньо 3-4 ягоди;
  • родзинки – рекомендується щонайменше дві столові ложки на день;
  • білокачанна капуста, сира або квашена, також допоможе вам виглядати молодше за свої роки;
  • зелений чай давно славиться своєю здатністю поліпшувати обмін речовин;
    буряк здатен поліпшити склад крові;
  • апельсин є джерелом вітаміну C;
  • червоний виноград також відомий своїми доведеними антиоксидантними властивостями;
  • солодкий перець – також цінне джерело вітаміну C;
  • пшоно – потрібно їсти пшоняну кашу хоча б два-три рази на тиждень.

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