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Уповільнює старіння, захищає від деменції: вчені назвали цю дивовижну ягоду

30 Вересня 2022, 09:56
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
чорника
Джерело: Pexels

Американські вчені з Університету Північної Кароліни під час дослідження дійшли висновку, що вживання порошку дикої чорниці здатне уповільнити старіння і знизити ризики розвитку деменції.

Як повідомляється, дослідження було сліпим, подвійним, рандомізованим та плацебо-контрольованим.

Це означає, що протягом шести місяців добровольці з однієї групи приймали порошок з дикої чорниці, а учасники іншої групи — порошок плацебо. Зазначається, що всі, хто взяв участь в експерименті, не мали когнітивних проблем.

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У результаті з’ясувалося, що швидкість обробки інформації в групі учасників, які вживали чорницю, покращилася порівняно з тими, хто отримував тільки порошок плацебо.

Причому, як відзначають дослідники, поліпшення швидкості обробки інформації після приймання порошку чорниці було найбільш вираженим в учасників від 75 до 80 років.

Таким чином, приймання порошку дикої чорниці протягом шести місяців нейтралізувало ознаки когнітивного старіння і збільшило швидкість обробки інформації у літніх людей, відзначають вчені.

Джерело: Nutritional Neuroscience

Теги
Наукові дослідження Старіння Ягоди
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