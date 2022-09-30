Американские ученые из Университета Северной Каролины в ходе исследования пришли к выводу, что употребление порошка дикой черники способно замедлить старение и снизить риски развития деменции.

Сообщается, что исследование было слепым, двойным, рандомизированным и плацебо-контролируемым.

Это означает, что в течение шести месяцев добровольцы из одной группы принимали порошок из дикой черники, а участники другой группы — порошок плацебо. Отмечается, что все, кто принял участие в эксперименте, не имели когнитивных проблем.

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В результате выяснилось, что скорость обработки информации в группе участников, которые употребляли чернику, улучшилась по сравнению с теми, кто получал только порошок плацебо.

Причем, как отмечают исследователи, улучшение скорости обработки информации после приема порошка черники было наиболее выраженным у участников от 75 до 80 лет.

Таким образом, прием порошка дикой черники в течение шести месяцев нейтрализовал признаки когнитивного старения и увеличил скорость обработки информации у пожилых людей, отмечают ученые.

Источник: Nutritional Neuroscience