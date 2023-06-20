Команда вчених з Каліфорнійського університету Лондона та Університету Республіки в Уругваї під час дослідження з’ясувала, що короткий сон упродовж дня може допомогти захистити здоров’я мозку в міру його старіння.

– Ми виявили, що регулярний денний сон забезпечує деякий захист від нейродегенерації за рахунок компенсації поганого сну вночі, – зазначають дослідники.

Під час наукової роботи було використано дані британського Біобанку про генетику, спосіб життя і стан здоров’я 500 000 осіб віком від 40 до 69 років.

За словами вчених, хоча спочатку з’ясувалося, що учасники, які повідомили, що ніколи або рідко сплять вдень, мали більший загальний об’єм мозку, у підсумку було виявлено зворотний зв’язок, коли розглядалася генетична схильність до денного сну.

Загалом, команда виявила зв’язок між генетичною схильністю до звичного денного сну і більшим об’ємом мозку, еквівалентним скороченню старіння на 2,6-6,5 років.

Вчені припустили, що короткий, до 30 хвилин, денний сон може допомогти зберегти об’єм мозку, і це потенційно позитивно для запобігання деменції.

При цьому вчені зазначили, що існує безліч інших факторів ризику, які можуть призвести до недоумства.

Це дослідження важливе, тому що воно доповнює дані, які вказують на те, що сон важливий для здоров’я мозку, резюмували дослідники.