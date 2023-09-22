Учені Єльського університету в штаті Коннектикут у США під час десятирічного дослідження, в якому взяло участь 660 осіб, з’ясували, що люди з позитивними думками щодо старіння жили на сім із половиною років довше, аніж ті, хто ставився до цього негативно.

Відтоді дослідження інших учених показали, що позитивне ставлення до старіння пов’язане з нижчим кров’яним тиском, загалом із тривалішим і здоровішим життям та зниженням ризику розвитку деменції.

Дослідження також показують, що люди з позитивнішим сприйняттям старіння з більшою ймовірністю вживатимуть профілактичних заходів з охорони здоров’я, наприклад, займатимуться спортом, що, зі свого боку, може допомогти їм жити довше.

Зараз дивляться

Ви не можете зупинити плин часу, але вам не потрібно його боятися, визнають учені та пропонують кілька способів, які допоможуть змінити ваше мислення.

Знайдіть зразки для наслідування для літніх людей. Знайдіть п’ятьох літніх людей, які зробили щось, що вас вражає, або володіють якостями, якими ви захоплюєтеся, чи то закоханість у більш пізньому віці, чи прояв відданості в допомозі іншим, чи прихильність підтримці фізичної форми.

Не плутайте вимушений позитив з оптимізмом. Позитивніше думати про старіння не означає замаскувати реальні проблеми щасливими думками або використовувати такі фрази, як “ти не постарів!” як комплімент.

Замість цього постарайтеся дивитися на правдиву реальність з оптимізмом. Якщо ви почуваєтеся пригніченим через те, що у ваші 70 років ваша гра в теніс уже не така сильна, як раніше, нагадайте собі: Так, я не можу грати в теніс так, як у 50, і я можу грати тільки 10 хвилин. Але я все ще можу грати!

Киньте виклик своїм власним страхам із приводу старіння. Щоб почуватися позитивніше щодо старіння, вивчіть, що вас непокоїть з приводу цього процесу, а потім подумайте про те, наскільки тривожними є ці побоювання насправді.

Наприклад, якщо у вас є якісь проблеми зі здоров’ям, то потрібно розуміти, що це, найімовірніше, не ознака старості, а те, з чим можуть зіткнутися люди й молодшого віку.

Не відкидайте переваги. Зосередьтеся також на тому, що ви отримуєте. Дослідження показали, що емоційне благополуччя зазвичай збільшується з віком, а деякі аспекти пізнання, як-от розв’язання конфліктів, часто поліпшуються в старшому віці.

За словами вчених, успішне старіння не означає, що ви в якийсь момент захворієте, зіштовхнетеся з втратами і не потребуватимете догляду. Ніхто не говорив, що змінити будь-яке мислення легко. Але якщо ви зможете, це дасть вам змогу чіткіше побачити себе, як людину з життєвим досвідом і мудрістю.