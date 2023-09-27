У Бразилії відзначили 117-річний ювілей Цицери Марії душ Сантуш, яка вважається найстарішою жінкою у світі.

Цицера народилася 23 вересня 1906 році, і якщо цю дату буде підтверджено, вона перевершить нинішню рекордсменку Книги рекордів Гіннеса 116-річну Марію Браньяс Морера з Іспанії.

На свято зібралася родина та друзі, які привітали довгожительку чудовим тортом, гучними оплесками та щирими побажаннями.

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‘World’s oldest living woman’ celebrates her 117th birthday https://t.co/QYGDJhqsfT via @MailOnline — Ганна І. (@anni4ka2022) September 27, 2023

Секрет довгого життя жінки полягає у вірі в Бога та правильному харчуванні. 107-річна сестра Цицери зазначила що їхній раціон складається зі звичайних продуктів: квасолі, кукурудзи, маніока та картоплі.

Цицера провела більшу частину свого життя в бразильській сільській місцевості, де працювала продавцем на місцевому ринку.

Вона походить з поневоленої родини, тож пережила всі труднощі минулого та XXI століття, у тому числі пандемію ковіду.

Поки що невідомо, чи планує її родина звернутися до Книги рекордів Гіннеса для офіційного підтвердження статусу найстарішої жінки у світі.