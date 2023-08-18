13-летний Максим может самостоятельно ходить и даже подниматься на пятый этаж уже через три недели после операции на двух ногах.

Максим оказался под опекой реабилитологов львовского Охматдета, после того как перенес сложную операцию на мягких тканях и костях обеих ног из-за спастического тетрапареза и активного роста. Операция прошла успешно, однако для полного восстановления мобильности ему была необходима интенсивная реабилитация.

Под наблюдением Оксаны Гдыри, руководителя Клиники реабилитации, был создан индивидуальный план восстановления. В течение трех недель, которые составляли один курс реабилитации, Максим достиг впечатляющего прогресса. Он вернул себе способность ходить без какой-либо поддержки, а его навыки ходьбы стали такими же, как и до операции.

— Мы построили индивидуальный реабилитационный план. И сейчас мы счастливы, когда видим его настроение, потому что потерю навыка ходьбы Максим воспринял очень сложно, — рассказывает Оксана Гдыря.

Отец Максима, Вадим, выражает благодарность врачам и работникам клиники за их работу и поддержку.

— В больницу Максим заехал в инвалидной коляске. А сейчас он уже ходит сам, без костылей, без палочки. Может сам подняться на пятый этаж клиники в центр реабилитации. Мы от счастья на седьмом небе, — сказал отец парня.

По словам счастливого отца, такие эмоции невозможно передать – такое впечатление, что там работают боги.

Фото: Львовская областная детская клиническая больница Охматдет