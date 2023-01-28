Львовская семья чуть не заплатила жизнью за свет, который имела во время отключения электроэнергии.

В Ожоговом центре больницы Святого Луки во Львове отметили, что к ним доставлены уже два пациента с ожогами, полученными в результате взрыва аккумуляторов в квартирах, которые люди устанавливают, чтобы иметь свет, когда нет электричества.

Пострадавшим пришлось пересаживать кожу.

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37-летний Андрей проживал с женой и ребенком во львовской многоэтажке. Чтобы семья не страдала от отключений света, он в интернете приобрел гибридную систему с инвертором и литиевыми аккумуляторами от электромобиля.

Среди ночи мужчина проснулся от шума в комнате, где заряжался аккумулятор. Оказалось, что тот закипел. Когда он подошел к системе, она взорвалась.

Начался пожар. Андрей пытался погасить пламя собственноручно. Но когда понял, что сам не справится, набросил покрывало на жену и ребенка и вывел их из дома.

Мужчина не купил вовремя огнетушитель, а потому до приезда пожарных пытался открыть воду из шлангов бойлера, чтобы хоть немного пригасить огонь в квартире. В результате мужчина получил 15% ожогов тела: лица, верхних и нижних конечностей, стоп.

Источник:: 1 ТМО Львова

Фото: 1 ТМО Львова