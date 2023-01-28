Львівська родина ледь не заплатила життям за світло, що мала під час вимкнення електроенергії.

В Опіковому центрі лікарні Святого Луки зазначили, що до них доставлені вже двоє пацієнтів з опіками, отриманими внаслідок вибуху акумуляторів у квартирах, які люди встановлюють, щоб мати світло, коли немає електрики.

Постраждалим довелося пересаджувати шкіру.

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37-річний Андрій проживав із дружиною та дитиною у львівській багатоповерхівці. Щоб родина не страждала через відключення світла, він в інтернеті придбав гібридну систему з інвертором та літієвими акумуляторами від електромобіля.

Серед ночі чоловік прокинувся від шуму у кімнаті, де заряджався акумулятор. Виявилося, що той закипів. Коли чоловік підійшов до системи, вона вибухнула.

Почалася пожежа. Андрій намагався загасити полум‘я власноруч. Та коли зрозумів, що сам не впорається, накинув покривало на дружину й дитину та вивів їх з помешкання.

Чоловік не купив вчасно вогнегасника, а тому до приїзду пожежників намагався відкрити воду із шлангів бойлера, щоб бодай трохи пригасити вогонь у квартирі. У результаті чоловік отримав 15% опіків тіла: обличчя, верхніх та нижніх кінцівок, стоп.

Джерело: 1 ТМО Львова

Фото: 1 ТМО Львова