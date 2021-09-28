В Волынском специализированном доме ребенка произошла вспышка коронавируса. 17 детей госпитализировали.

Об этом сообщил руководитель дома ребенка Виктор Максимюк. По его словам, в заведении всего 34 ребенка, из них у половины подтвердили Covid-19.

— Это началось в пятницу. Узнали о положительном результате ПЦР теста одной из работниц. Сейчас болеют нянечки и медсестры, они лечатся амбулаторно, – отметил Максимюк.

По его словам, в тот же день начали тестировать детей, сначала коронавирус подтвердили у семерых воспитанников. Больных детей госпитализировали в инфекционную больницу, чтобы изолировать от остальных.

27 сентября положительные ПЦР-тесты получили еще десять детей, которые тоже попали в больницу. Они не имели клинических проявлений болезни. Двоим детей с коронавирусом — меньше чем год, остальным — до трех лет.

Временный исполняющий обязанности руководителя областной инфекционной больницы Галина Морочковская рассказала, что дети чувствуют себя хорошо. В областной инфекционной больнице с коронавирусом находится одна воспитательница областного дома ребенка.

Всего в Волынском областном специализированном доме ребенка сейчас работает 81 человек. Из них вакцинированы от Covid-19 лишь 22 человека. Девять работников сделать одну дозу, а 29 сентября руководство планирует вакцинировать еще 13 человек.

Недавно в Харьковской области у 10 детей подтвердили штамм коронавируса Дельта. С начала учебного года там возросло количество больных детей. Например, в сентябре коронавирусом заболели 123 ребенка. Также такой диагноз подтвердили у 47 педагогов. Подробнее о коронавирусе у детей — читайте на Фактах ICTV.

Источник: Суспільне