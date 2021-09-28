У Волинському спеціалізованому будинку дитини стався спалах коронавірусу. 17 дітей госпіталізували.

Про це повідомив керівник будинку дитини Віктор Максимюк. За його словами, у закладі всього 34 дитини, з них у половини підтвердили Covid-19.

– Це почалося в п’ятницю. Дізналися про позитивний результат ПЛР тесту однієї із працівниць. Зараз хворіють нянечки та медсестри, вони лікуються амбулаторно, – зазначив Максимюк.

За його словами, того ж дня почали тестувати дітей, спершу коронавірус підтвердили у сімох вихованців. Хворих дітей госпіталізували до інфекційної лікарні, щоб ізолювати від решти.

27 вересня позитивні ПЛР-тести отримали ще десять дітей, які теж потрапили до лікарні. Вони не мали клінічних проявів хвороби. Двом дітей з коронавірусом – менше ніж рік, іншим – до трьох років.

Тимчасовий виконувач обов’язків керівника обласної інфекційної лікарні Галина Морочковська розповіла, що діти почуваються добре. В обласній інфекційній лікарні з коронавірусом перебуває одна вихователька обласного будинку дитини.

Загалом у Волинському обласному спеціалізованому будинку дитини наразі працює 81 людина. З них вакциновані від Covid-19 лише 22 людини. Дев’ятеро працівників зробити одну дозу, а 29 вересня керівництво планує вакцинувати ще 13 людей.

Нещодавно на Харківщині у 10 дітей підтвердили штам коронавірусу Дельта. З початку навчального року там зросла кількість хворих дітей. Наприклад, у вересні на коронавірус захворіли 123 дитини. Також такий діагноз підтвердили у 47 освітян. Детальніше про коронавірус у дітей – читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Суспільне