23-летнему бойцу установили современный эндопротез колена — новый Центр будет делать это не хуже зарубежных

23-летний Александр Давыдов после тяжелого ранения уже прооперирован в Центре эндопротезирования, остеоинтеграции и бионики за средства меценатов и благотворителей.

Боец пока передвигается на коляске — его левая нога ампутирована, а на правой только что сделали эндопротезирование коленного сустава.

Несмотря на свое состояние, Александр улыбается и излучает уверенность, готовится к протезированию левой ноги.

Мы встретили бойца на презентации Центра эндопротезирования, остеоинтеграции и бионики, основатели которого, привлекая средства благотворителей, будут помогать возвращать к жизни наших раненых бойцов с ампутациями.

— Далее все будет зависеть от меня и моего организма, но я надеюсь на быструю реабилитацию и восстановление. Не поддаюсь отчаянию, у меня нет негативных мыслей, — говорит Саша.

Александр родом из Коростеня Житомирской области. Работал автослесарем и строителем, планировал жениться и построить дом.

— Помню свои ощущения в первый день войны. Страха не было абсолютно. Чувствовал только желание любой ценой отстоять нашу землю и выгнать оккупантов, — вспоминает боец.

С начала полномасштабного вторжения пошел в ТрО, потом, когда Житомирская область была освобождена, сразу обратился в военкомат. Но сказали ждать. Приходил еще четыре раза — безрезультатно. Только в феврале 2023 года подписал контракт с ВСУ.

В составе десантно-штурмовых войск попал на передовую под Марьинку. Командир отправил новобранцев на тренировку, которая проходила недалеко от линии соприкосновения.

Во время тренировки один из побратимов зацепил растяжку, и мина поразила Сашу, который стоял рядом.

Почувствовал онемение в ногах, увидел большое количество крови и не смог встать. Ребята наложили жгут и отвезли раненого в госпиталь.

У Александра была повреждена правая нога — вылетела разбитая коленная чашечка. Левая нога пострадала еще больше — перебило все артерии, разорвало мышечные и костные ткани.

В госпитале на левой ноге сделали не менее пяти операций, но все же не смогли спасти конечность, пришлось ампутировать.

В результате Александр оказался на инвалидной коляске без возможности самостоятельно передвигаться. Ситуация осложнилась тем, что ранение не квалифицировали как боевое, ведь оно произошло не непосредственно во время боя.

А это лишило бойца многих возможностей.

Парня познакомили с руководителем фонда Центр спасения жизни Вячеславом Запорожцем, а тот привез раненого к хирургу и ортопеду Александру Галузинскому.

В Центре сложного эндопротезирования, остеоинтеграции и бионики, медицинским директором которого является Александр Галузинский, бойцу сделали эндопротезирование правого коленного сустава.

— Сложность была в том, что левая нога у парня отсутствует, а правый коленный сустав поврежден. Протезирование в данном случае затруднено, ведь правая нога не является опорной, — рассказывает Александр Галузинский.

По словам ортопеда, рана заживает медленно, ведь все минно-взрывные ранения заживают непросто, однако Александр идет на поправку, готовится к протезированию левой конечности.

Александр Галузинский отметил, что, если в начале полномасштабной войны основными причинами травмирования бойцов были артиллерийские обстрелы и огнестрельные ранения, то теперь к ним добавились минно-взрывные поражения.

Травматическая ампутация может произойти прямо на поле боя — когда взрывом отрывает конечность. Или же конечность ампутируют в первые сутки после травмирования, потому что ранение вызвало инфекцию.

Бывают и отсроченные ампутации. Иногда врачи пытаются сохранить жизнеспособность конечности, но повреждение нервов и сосудов настолько серьезное, что приходится принимать решение об ампутации.

— Наша команда делает огромную новаторскую работу. Мы самостоятельно и с приглашенными зарубежными специалистами выполняем остеоинтегративное протезирование, во время которого протез имплантируется в остаточную кость, — рассказывает Галузинский.

Это очень перспективное направление. И результаты впечатляют.

Саша говорит, что после восстановления функционирования нижних конечностей, пока не закончится война, будет заниматься волонтерством и помогать таким, как он, раненым.

После победы мечтает завести семью и открыть свое дело, уверен, что ему все удастся.

Иточник и фото: Прес-служба лікаря Галузинського