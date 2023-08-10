Министр социальной политики Украины Оксана Жолнович назвала сумму — 2 млн грн. Именно столько составляет компенсация за установление современных многофункциональных протезов рук или ног нашим защитникам с ампутациями.

В интервью Укринформу Жолнович отметила, что эти средства позволяют выбрать воину современный протез.

— Сумма покрывает достаточно серьезные пожелания и высокие функциональные возможности любого протеза как верхних, так и нижних конечностей, — убеждает министр.

Оксана Жолнович напомнила, что протезирование раненых военных в Украине бесплатное. На отечественном рынке работают 40 компаний, которые изготавливают протезы, и еще более сотни таких, которые обеспечивают раненых другими вспомогательными средствами — колесными креслами, палками, костылями.

Министр подчеркнула, что одна из проблем в сфере протезирования, которая долго не решалась, сейчас уже перестала быть проблемой.

Речь идет об обслуживании протезов, особенно тех, что бойцам установили в зарубежных клиниках.

По словам Жолнович, многие наши защитники, которые получили протезирование за рубежом, не знают, что делать с протезами дальше, как их обслуживать.

— Мы решили этот вопрос благодаря нормативным изменениям. Теперь можно зарегистрировать свой протез в Фонде социальной защиты лиц с инвалидностью, и государство будет выделять средства на его обслуживание, — пояснила министр.

Государство фактически узаконило выделение средств на эти расходы. Надо только выбрать компанию, которая будет это делать.