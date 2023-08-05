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У меня контракт еще не закончился: воин с протезом руки хочет вернуться на фронт

5 августа 2023, 17:15
Валентина Андрейко журналіст
воїн з протезом руки

Николаю Ефименко, воину 72 бригады, который воюет уже 9 лет, в современной клинике протезирования, реконструкции и реабилитации Superhumans установили протез, и он учится пользоваться новой рукой.

Николай в армии с 2014-го.

-Попадал и в окружение, и в плену у россиян был, короче, много чего было, — рассказывает воин.

Полномасштабное вторжение защитник встретил в Киеве, впоследствии бригаду направили на Восток. Сначала на Бахмут, оттуда перевели на Угледар.

— Там мы приняли позиции у Айдара. И уже на четвертый день, 14 августа 2022 года, я получил ранение. Что именно прилетело — не знаю, потому что там летало все, — вспоминает Николай.

Потерял левую руку выше локтевого сустава. На правой руке были оторваны первый палец и кость второго пальца.

В Superhumans Center Николай попал благодаря сестре. Она подала за него заявку, потому что в то время он не мог двигать и правой рукой.

Результаты протезирования обнадеживающие. Мужчина старается привыкнуть к новым конечностям.

— Я посмотрю, как буду справляться с протезами. У меня контракт еще не закончился. По возможности и дальше буду служить. А после войны вернусь на свой завод, — заключает защитник.

Кстати, услуги Superhumans бесплатные для пострадавших от войны. Готовится к открытию такая больница и во Львове. Будет финансироваться донорами и партнерами.

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Фото: МОЗ

Источник
Минздрав
Теги
Война в Украине військовослужбовці протез
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