Миколі Єфименку, воїну 72 бригади, що воює вже 9 років, у сучасній клініці протезування, реконструкції та реабілітації Superhumans встановили протез, і він вчиться користуватися новою рукою.

Микола в армії з 2014-го.

– Потрапляв і в оточення, і в полоні у росіян був, загалом багато чого було, – розповідає воїн.

Повномасштабне вторгнення захисник зустрів у Києві, згодом бригаду направили на Схід. Спочатку на Бахмут, звідти перевели на Вугледар.

– Там ми прийняли позиції в Айдару. І вже на четвертий день, 14 серпня 2022-го, я дістав поранення. Що саме прилетіло – не знаю, бо там літало все, – згадує Микола.

Втратив ліву руку вище від ліктьового суглоба. На правій руці були відірвані перший палець і кістка другого пальця.

До Superhumans Center Микола потрапив завдяки сестрі. Вона подала за нього заявку, бо на той час він не міг рухати й правою рукою.

Результати протезування обнадійливі. Чоловік намагається звикнути до нових кінцівок.

– Я подивлюсь, як буду справлятися з протезами. У мене контракт ще не закінчився. За можливості й далі служитиму. А після війни повернусь на свій завод, – підсумовує захисник.

До речі, послуги Superhumans безоплатні для постраждалих від війни. Готується до відкриття така лікарня й у Львові. Фінансуватиметься донорами та партнерами.

Фото: МОЗ