В Национальном реабилитационном центре Незламні готовят к протезированию руки бывшего сельского учителя физкультуры из Ровенской области, который недавно потерял конечность на Купянско-Лиманском отрезке фронта.

32-летнему Валентину Анохину из села Вильгир, что на Ривненщине нужен не простой протез, а бионический. Потому что у мужчины есть мечта, благодаря которой он стойко выдерживает все испытания.

Весной 2022 года педагога мобилизовали в армию, он взял псевдо Физрук. Воевал на Харьковском направлении. А тяжелое ранение получил уже в этом году в июле.

Подразделение отражало вражеский штурм. Захватчики били по нашим позициям из танков. Танковый снаряд разорвался всего в трех метрах от Валентина.

Вероятно, мужчину защищала чья-то молитва. Несмотря на тяжелые множественные ранения, Физрук выжил.

Осколок снаряда вырвал мягкие ткани ягодиц и дальше попал в руку и раздробил кисть.

Побратимы наложили турникет и тяжело раненый боец собственными ногами преодолел около километра до точки эвакуации.

Шел сколько мог. Потом к эвакуационной машине раненого учителя уже несли на носилках.

Далее — ряд стабилизационных пунктов, где медики выполнили первичную хирургическую обработку ран.

Уже в Харькове Валентину ампутировали левую руку и сформировали культю. А на большой тканевый дефект на ягодице установили вакуумный аппарат, чтобы рана не гноилась.

Для дальнейшего лечения и реабилитации защитника отправляют во Львов — в Центр Незламні.

В течение месяца раненому меняли вакуумный аппарат, а затем закрыли дефект на ягодице кожей с бедра.

Сейчас Валентин проходит реабилитацию и ожидает тот самый бионический протез.

После восстановления хочет вернуться в родную школу и продолжать учить детей баскетболу.

Мечтает показать им на уроке, что можно забросить мяч в корзину левой бионической рукой. Медработники Центра знают об этой мечте учителя и делают все, чтобы она сбылась.

Источник и фото: Перше медичне об’єднання Львова