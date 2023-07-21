Сегодня Роман Василюк помогает жене, нянчит сына и смог снова сесть за руль мотоцикла.

Те, кто не знает его истории, и не догадаются, что у этого всегда улыбчивого парня нет левой руки и левой ноги. Потерял их под Бахмутом.

— Я благодарен врачам и в Киеве, и во Львове за все то, что я сейчас могу делать. Я могу играть с ребенком, делать что-то дома и возле дома. Ездить на машине и мотоцикле, — говорит Роман.

Роману Василюку 26 лет. Он из Житомирской области. Когда 24 февраля 2022 года враг двинулся с севера, Роман твердо решил стать на защиту своей страны, семьи и новорожденного сыночка.

В армии Василюк был водителем-гранатометчиком. Службу нес в самых горячих точках: Троицкое, Попасная, Лисичанск и, наконец, — Бахмут.

Ногу и руку защитник потерял прошлой осенью — в результате попадания вражеского снаряда. Задело тогда всех вокруг, но самым тяжелым раненым был именно Роман.

— Я хорошо помню — не было чего спасать. Нога в ботинке сбоку лежала. Рука свисала на коже, — вспоминает мужчина.

Помнит и эвакуацию в Дружковку. Там, чтобы спасти жизнь воина, врачи экстренно ампутировали ему левую руку и ногу.

Далее были реанимация в Днепре и длительное лечение в Киеве.

Все это время рядом с Романом была его жена, поддерживала и не позволяла отчаяться.

В Центр Незламні во Львове Роман приехал уже на протезирование руки.

Именно здесь защитнику установили один из лучших бионических протезов в мире ведущей немецкой компании Ottobock.

Получить эту дорогостоящую и современную искусственную руку боец смог благодаря компании Carlsberg Ukraine и проекту dobro.ua Протезы для Незламных.

Уже на второй день с бионическим протезом Роман смог самостоятельно завязать себе шнурки.

Полуторагодовалый сын Романа Игорек сначала опасался бионической руки папы, потому что непривычно жужжит. А теперь привык и очень любит как папа дает ему “пять” своей железной рукой или чешет за ушком.

На протезах Роман гоняет с сыном мяч, помогает жене и даже управляет мотоциклом, который приобрел после протезирования. Говорит, что почти ни в чем не чувствует ограничений.

Источник и фото: Перше медичне об’єднання Львова