Сьогодні Роман Василюк допомагає дружині, бавить сина та зміг знову сісти за кермо мотоцикла.

Ті, хто не знає його історії, і не здогадаються, що цей завжди усміхнений хлопець не має лівої руки і лівої ноги. Втратив їх під Бахмутом.

– Я вдячний лікарям і у Києві, і у Львові за все те, що я зараз можу робити. Я можу гратися з дитиною, робити щось вдома, біля будинку. Їздити на машині та мотоциклі, – говорить Роман.

Романові Василюку – 26 років. Він із Житомирщини. Коли 24 лютого 2022 року ворог посунув з півночі, Роман твердо вирішив стати на захист своєї країни, сім’ї і новонародженого синочка.

У війську Василюк був водієм-гранатометником. Службу ніс у найгарячіших точках: Троїцьке, Попасна, Лисичанськ і, зрештою, – Бахмут.

Ногу та руку захисник втратив минулої осені – внаслідок влучання ворожого снаряду. Зачепило тоді всіх довкола, але найважчим пораненим був саме Роман.

– Я добре пам’ятаю – не було чого рятувати. Нога в черевику збоку лежала. Рука звисала на шкірі, – згадує чоловік.

Пам’ятає і евакуацію до Дружківки. Там, щоби врятувати життя воїна, лікарі екстрено ампутували йому ліву руку та ногу.

Далі були реанімація у Дніпрі та тривале лікування у Києві.

Весь цей час поруч із Романом була його дружина, підтримувала і не давала впасти у відчай.

До Центру Незламні у Львові Роман приїхав уже на протезування руки.

Саме тут захиснику встановили один із найкращих біонічних протезів у світі провідної німецької компанії Ottobock.

Отримати цю дороговартісну та сучасну штучну руку боєць зміг завдяки компанії Carlsberg Ukraine та проєкту dobro.ua Протези для Незламних.

Уже на другий день з біонічним протезом Роман зміг самостійно зав’язати собі шнурки.

Півторарічний син Романа Ігорчик спершу побоювався біонічної руки тата, бо незвично дзижчить. А тепер звик та дуже полюбляє як тато дає йому “п’ять” своєю залізною рукою чи чухає за вушком.

На протезах Роман також ганяє з сином м’яча, допомагає дружині і навіть кермує мотоциклом, який придбав після протезування. Каже, що майже ні в чому не відчуває обмежень.

Джерело і фото: Перше медичне об’єднання Львова