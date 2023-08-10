Міністр соціальної політики України Оксана Жолнович назвала сумму – 2 млн грн. Саме стільки становить компенсація за встановлення сучасних багатофункціональних протезів рук чи ніг нашим захисникам з ампутаціями.

В інтерв’ю Укрінформу Жолнович зазначила, що ці кошти дають змогу обрати воїну найсучасніший протез.

– Сумма покриває досить серйозні побажання й високі функціональні можливості будь-якого протезу як верхніх, так і нижніх кінцівок, – переконує міністр.

Оксана Жолнович нагадала, що саме протезування поранених військових в Україні безкоштовне. На вітчизняному ринку працюють 40 компаній, які виготовляють протези, і ще понад сотня таких, що забезпечують поранених іншими допоміжними засобами – колісними кріслами, палицями, милицями.

Міністр підкреслила, що одна з проблем у сфері протезування, яка довго не вирішувалася, зараз вже перестала бути проблемою.

Йдеться про обслуговування протезів, особливо тих, що бійцям встановили у закордонних клініках.

За словами Жолнович, багато наших захисників, які отримали протезування за кордоном, не знають, що робити з протезами далі, як їх обслуговувати.

– Ми вирішили це питання завдяки нормативним змінам. Тепер можна зареєструвати свій протез у Фонді соціального захисту осіб з інвалідністю, і держава виділятиме кошти на його обслуговування, – пояснила міністр.

Держава фактично узаконила виділення коштів на ці витрати. Треба тільки обрати компанію, яка це робитиме.