23-річному бійцю встановили сучасний ендопротез коліна – новий Центр робитиме це не гірше закордонних

23-річний Олександр Давидов після важкого поранення вже прооперований у Центрі ендопротезування, остеоінтеграції та біоніки за кошти меценатів та благодійників.

Боєць поки що пересувається на візочку – його ліва нога ампутована, а на правій щойно зробили ендопротезування колінного суглоба.

Незважаючи на свій стан, Олександр усміхається та випромінює впевненість, готується до протезування лівої ноги.

Ми зустріли бійця на презентації Центру ендопротезування, остеоінтеграції та біоніки, засновники якого, залучаючи кошти благодійників, допомагатимуть повертати до життя наших поранених бійців з ампутаціями.

– Далі все буде залежати від мене та мого організму, але я сподіваюсь на швидку реабілітацію та відновлення. Не піддаюсь відчаю, у мене немає негативних думок, – говорить Сашко.

Олександр родом з Коростеня Житомирської області. Працював автослюсарем та будівельником, планував одружитися та збудувати дім.

– Пам’ятаю свої відчуття у перший день війни. Страху не було абсолютно. Відчував лише бажання за будь-яку ціну відстояти нашу землю та вигнати окупантів, – згадує боєць.

Від початку повномасштабного вторгнення пішов до ТрО, згодом, коли Житомирська область була звільнена, одразу звернувся до військкомату. Але сказали чекати. Приходив ще чотири рази – безрезультатно. Тільки у лютому 2023 року підписав контракт із ЗСУ.

У складі десантно-штурмових військ потрапив на передову під Мар’їнку. Командир відправив новобранців на тренування, яке проходило недалеко від лінії зіткнення.

Під час тренування один з побратимів зачепив розтяжку, і міна уразила Сашка, який стояв поряд.

Відчув оніміння в ногах, побачив велику кількість крові та не зміг встати. Хлопці наклали джгут та відвезли пораненого до госпіталю.

У Олександра була пошкоджена права нога – вилетіла розтрощена колінна чашечка. Ліва нога постраждала ще більше – перебило всі артерії, розірвало м’язові та кісткові тканини.

У госпіталі на лівій нозі зробили не менше п’яти операцій, але все ж не змогли врятувати кінцівку, довелося ампутувати.

У результаті Олександр опинився на інвалідному візочку без можливості самостійно пересуватися. Ситуація ускладнилася тим, що поранення не кваліфікували як бойове, адже воно сталося не безпосередньо під час бою.

А це позбавило бійця багатьох можливостей.

Хлопця ознайомили з керівником фонду Центр спасіння життя В’ячеславом Запорожцем, а той привіз пораненого до хірурга й ортопеда Олександра Галузинського.

У Центрі складного ендопротезування, остеоінтеграції та біоніки, медичним директором якого є Олександр Галузинський, бійцю зробили ендопротезування правого колінного суглоба.

– Складність була в тому, що ліва нога у хлопця відсутня, а правий колінний суглоб ушкоджений. Протезування у даному випадку ускладнене, адже права нога не є опорною, – розповідає Олександр Галузинський.

За словами ортопеда, рана загоюється повільно, адже всі вогнепальні та мінно-вибухові поранення заживають непросто, проте Олександр одужує, готується до протезування лівої кінцівки.

Олександр Галузинський зазначив, що, якщо на початку повномасштабної війни основними причинами травмування бійців були артилерійські обстріли та вогнепальні поранення, то тепер до них додалися мінно-вибухові ураження.

Травматична ампутація може статися просто на полі бою – коли вибухом відриває кінцівку. Або ж кінцівку ампутують в першу добу після травмування, тому що поранення спричинило інфекцію.

Бувають і відтерміновані ампутації. Часом лікарі намагаються зберегти життєздатність кінцівки, але ушкодження нервів та судин настільки серйозне, що доводиться приймати рішення про ампутацію.

– Наша команда робить величезну новаторську роботу. Ми самостійно та із запрошеними закордонними спеціалістами виконуємо остеоінтегративне протезування, під час якого протез імплантується в залишкову кістку, – розповідає Галузинський.

Це дуже перспективний напрям. І результати вражають.

Сашко каже, що після відновлення функціонування нижніх кінцівок, доки не закінчиться війна, буде займатися волонтерством та допомагати таким, як він, пораненим.

Після перемоги мріє завести родину та відкрити свою справу, впевнений, що йому все вдасться.

Джерело і фото: Пресслужба лікаря Галузинського