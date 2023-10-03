В течение 15-ти часов в больнице Святого Пантелеймона оперировали 25-летнюю полицейскую, которую на скорой из Яворова доставили с тяжелыми травмами и почти оторванной ногой.

Молодая женщина была в крайне тяжелом состоянии: массивная кровопотеря, открытый перелом берцовой кости, три перелома бедра, травма мягких тканей лица и грудной клетки.

Хуже всего ситуация с ногой. Сверхтяжелый открытый перелом с массивным дефектом мягких тканей голени не оставлял пациентке шансов — только ампутация.

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Однако, хирурги приняли решение рискнуть. Чтобы сохранить пациентке ногу, они применили современную методику — трансплантацию ее собственных мягких тканей с другого участка тела.

— Нам удалось пересадить необходимый для закрытия дефекта массив тканей и восстановить целостность берцовой кости, — рассказывает о сложной реконструктивной операции заведующий отделением №1 Игнат Герич.

Полицейской Ольге Бриндас, которую четыре месяца назад сбила нетрезвая водитель, таки спасли ногу от ампутации.

Ольге — 25 лет, она живет и работает в Яворове. Днем 29 мая 2023 года по делам полицейская зашла в горсовет, когда вышла, прямо на тротуаре на нее на всей скорости налетел тяжелый внедорожник. Все произошло за секунду.

Впоследствии выяснят, что автомобиль вела пьяная водитель.

Травмы, которые получила Ольга, были страшными.

— Мне было больно даже лежать. Первые шесть недель не позволяли даже двигаться, чтобы таз сросся. Боялась, что больше никогда не смогу ходить, — вспоминает Ольга.

Врачи удивлялись мужеству и целеустремленности тяжелой пациентки — после сложной операции, она четко, через боль, выполняла все установки специалистов и на второй месяц после страшного инцидента, благодаря ежедневной работе с физическими терапевтами, начала ходить на костылях.

— Она очень мотивирована. За такой короткий промежуток времени после тяжелых сочетанных травм Ольга уже научилась ходить и наконец может вернуться к своей жизни и к своей дочери, — говорит физический терапевт Лев Шпунт.

Ольга сейчас дома. Вернулась к службе в полиции, свободное время с удовольствием проводит со своей 5-летней дочкой и любимым мужем.

Источник и фото: Перше медичне об’єднання Львова