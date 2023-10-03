Упродовж 15-ти годин у лікарні Святого Пантелеймона оперували 25-річну поліцейську, яку на швидкій з Яворова доставили з важкими травмати та майже відірваною ногою.

Молода жінка була у вкрай важкому стані: масивна крововтрата, відкритий перелом гомілкової кістки, три переломи стегна, травма м’яких тканин обличчя та грудної клітки.

Найгірша ситуація з ногою. Надважкий відкритий перелом з масивним дефектом м’яких тканин гомілки не залишав пацієнтці шансів – лише ампутація.

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Проте, хірурги прийняли рішення ризикнути. Аби зберегти пацієнтці ногу, вони застосували сучасну методику – трансплантацію її власних м’яких тканин з іншої ділянки тіла.

– Нам вдалося пересадити необхідний для закриття дефекту масив тканин та відновити цілісність гомілкової кістки, – розповідає про складну реконструктивну операцію завідувач відділення №1 Гнат Герич.

Поліцейській Ользі Бриндас, яку чотири місяці тому збила нетвереза водійка, таки врятували ногу від ампутації.

Ользі – 25 років, вона живе і працює в Яворові. Вдень 29 травня 2023 року у справах поліцейська зайшла у міськраду, коли вийшла, прямо на тротуарі на неї на всій швидкості налетів важкий позашляховик. Все сталося за секунду.

Згодом з’ясують, що автом керувала п’яна водійка.

Травми, які отримала Ольга були страшними.

– Мені було боляче навіть лежати. Перші шість тижнів не дозволяли навіть рухатися, аби таз зрісся. Боялася, що більше ніколи не зможу ходити, – згадує Ольга.

Лікарі дивувалися мужності і цілеспрямованості важкої пацієнтки – після складної операції, вона чітко, через біль, виконувала всі настанови фахівців і на другий місяць після страшного інциденту, завдяки щоденній роботі з фізичними терапевтами, почала ходити на милицях.

– Вона дуже вмотивована. За такий короткий проміжок часу після важких поєднаних травм Ольга вже навчилась ходити та нарешті може повернутися до свого життя та до своєї донечки, – каже фізичний терапевт Лев Шпунт.

Ольга нині вдома. Повернулася до служби в поліції, вільний час із задоволенням проводить зі своєю 5-річною донечкою та коханим чоловіком.

Джерело і фото: Перше медичне об’єднання Львова