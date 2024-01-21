В американском штате Алабама на 25 января 2024 года назначена первая в США казнь путем удушения газом азота. К ней приговорен заключенный Кеннет Смит, осужденный за убийство по найму в 1988 году.

Сообщается, что к лицу Кеннета исполнители казни привяжут маску, соединенную с баллоном с азотом, предназначенным для лишения его кислорода.

Правозащитники против

Правозащитники и эксперты Организации Объединенных Наций раскритиковали этот метод, заявив, что он нарушает международный договор против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство наказаний.

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Что-то может пойти не так

Против такого метода выступает и сам осужденный 58-летний Смит. Он подал в суд на Департамент исправительных учреждений штата Алабама, утверждая, что предложенный метод связан с опасными рисками.

В частности Смит указал на то, что маска может быть сломана, из-за чего в его легкие попадет кислород, что помешает казни. Такой сценарий может спровоцировать инсульт или оставить Смита в постоянном вегетативном состоянии.

Однако Федеральный судья выразил несогласие с тем, что новый метод казни является жестоким наказанием.

Адвокат, представляющий интересы Смита, заявил, что планирует подать апелляцию.

История одной казни

Сообщается, что Смита должны были казнить путем смертельной инъекции еще в ноябре 2022 года. Однако многочисленные попытки вставить внутривенную линию оказались неудачными. Так убийца избежал наказания.

Сложности с барбитуратами

Отмечается, что в США становится все труднее получить барбитураты, которые обычно используются в протоколах выполнения смертельных инъекций.

Частично это произошло из-за европейского запрета фармацевтическим компаниям продавать лекарства, используемые во время казней, из-за чего некоторые штаты пытались возродить старые методы, такие как расстрелы. Алабама, Миссисипи и Оклахома ввели новые протоколы на основе газа.

Источник: NBCnews