В американському штаті Алабама на 25 січня 2024 року призначено першу у США страту шляхом удушення газом азоту. До неї засуджено ув’язненого Кеннета Сміта, якому винесено вирок за вбивство за наймом 1988 року.

Повідомляють, що до обличчя Кеннета виконавці страти прив’яжуть маску, з’єднану з балоном із азотом, призначеним для позбавлення його кисню.

Правозахисники проти

Правозахисники та експерти Організації Об’єднаних Націй розкритикували цей метод, заявивши, що він порушує міжнародний договір проти тортур та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, покарань.

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Щось може піти не так

Проти такого методу виступає і сам засуджений 58-річний Сміт. Він подав до суду на Департамент виправних установ штату Алабама, стверджуючи, що запропонований метод пов’язаний із небезпечними ризиками.

Зокрема Сміт зауважив, що маска може бути зламана, через що в його легені потрапить кисень, що завадить страті. Такий сценарій може спровокувати інсульт або залишити Сміта в постійному вегетативному стані.

Однак Федеральний суддя висловив незгоду з тим, що новий метод страти є жорстоким покаранням.

Адвокат, який представляє інтереси Сміта, заявив, що планує подати апеляцію.

Історія однієї страти

Повідомляється, що Сміта мали стратити шляхом смертельної ін’єкції ще в листопаді 2022 року. Однак численні спроби вставити внутрішньовенну лінію виявилися невдалими. Так вбивця уникнув покарання.

Складнощі з барбітуратами

Зазначається, що у США стає дедалі важче отримати барбітурати, які зазвичай використовуються в протоколах виконання смертельних ін’єкцій.

Частково це сталося через європейську заборону фармацевтичним компаніям продавати ліки, що використовуються під час страт, через що деякі штати намагалися відродити старі методи, такі як розстріли. Алабама, Міссісіпі та Оклахома запровадили нові протоколи на основі газу.

Джерело: NBCnews