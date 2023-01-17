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Опіки шлунка: в Індонезії понад 20 дітей постраждали від льодяників, облитих рідким азотом

17 Січня 2023, 10:15
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
льодяники
Джерело: Pexels

Більше 20 індонезійських дітей отримали опіки шлунка і харчові отруєння після того, як взяли участь в тренді TikTok, в якому вони зняті на камеру під час поїдання чікі гебул – льодяника, облитого рідким азотом, відомого в просторіччі як “подих дракона”.

Влада країни попередила про небезпеку використання рідкого азоту в готовій до вживання їжі.

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– Через рідкий азот закуска здається паруючої, але якщо її вжити до того, як рідкий азот випарується, існує ймовірність опіків і перфорації кишечника, а в найважчих випадках це може привести до смерті, – заявив дослідник глобальної безпеки в галузі охорони здоров’я в університеті Гріффіта Діккі Будіман.

Про смертельні випадки не повідомлялося, але міністерство охорони здоров’я Індонезії заявило, що постраждало близько 25 дітей, двоє госпіталізовані. За словами Діккі Будімана, кількість постраждалих дітей може бути набагато більшою.

Джерело
The Guardian
Теги
Індонезія Отруєння Солодощі
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