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Ожоги желудка: в Индонезии более 20 детей пострадали от леденцов, облитых жидким азотом

17 января 2023, 10:15
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
льодяники
Источник: Pexels

Более 20 индонезийских детей получили ожоги желудка и пищевые отравления после того, как приняли участие в тренде TikTok — сняться на камеру во время поедания чики гебул, леденца, облитого жидким азотом, известного как “дыхание дракона”.

Власти страны предупредили об опасности использования жидкого азота в готовой к употреблению пище.

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— Из-за жидкого азота закуска кажется дымящейся, но если ее употребить до того, как жидкий азот испарится, существует вероятность ожогов и перфорации кишечника, а в самых тяжелых случаях это может привести к смерти, — заявил исследователь глобальной безопасности в области здравоохранения в Университете Гриффита Дикки Будиман.

О смертельных случаях не сообщалось, но министерство здравоохранения Индонезии заявило, что пострадало около 25 детей, двое госпитализированы. По словам Дикки Будимана, число пострадавших детей может быть намного больше.

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Источник
The Guardian
Теги
Індонезія Отравление Солодощі
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