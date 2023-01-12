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Удушение противогазами, спиливание зубов: как россияне пытали украинцев на Харьковщине

12 января 2023, 16:07
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
стресс дети
Источник: Depositphotos

Начальник Главного управления Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко в интервью одному из ведущих украинских информагенств рассказал, какие пытки применяли захватчики в оккупированных районах.

— Чаще всего применялись жестокие избиения и пытки электрическим током. Активно использовались противогазы, людей придушивали. Кроме того, были случаи вырывания ногтей и спиливания напильником зубов, — рассказал Владимир Тимошко.

По его словам, экспертизы тел, изъятых на деоккупированных территориях, показали, что имели место пытки, связанные с причинением вреда половым органам. Как правило, у мужчин.

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По информации Тимошко, следователи полиции имеют свидетельства об удержании в пыточных целых семей – вместе с несовершеннолетними детьми.-

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— У нас есть показания несовершеннолетней, которую забрали вместе с родителями из дома. Она рассказала, что к ней постоянно заходили и каждый раз говорили: “Будем развлекаться”. Ребенок находился в камере и понимал, что в любой момент с ней могут сделать что угодно, — отметил Тимошко.

Сообщается, что после деоккупации почти всей территории Харьковщины правоохранители обнаружили 25 пыточных.

Источник
Укринформ
Теги
Війна в Україні Воєнні злочини
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