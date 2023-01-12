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Удушення протигазами, спилювання зубів: як росіяни катували українців на Харківщині

12 Січня 2023, 16:07
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
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Джерело: Depositphotos

Начальник Головного управління Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко в інтерв’ю одному з провідних українських інформагенств розповів, які тортури застосовували загарбники в окупованих районах.

– Найчастіше застосовувалися жорстокі побиття і тортури електричним струмом. Активно використовувалися протигази, людей придушували. Крім того, були випадки виривання нігтів і спилювання напилком зубів, – розповів Володимир Тимошко.

За його словами, експертизи тіл, вилучених на деокупованих територіях, показали, що мали місце тортури, пов’язані із заподіянням шкоди статевим органам. Як правило, у чоловіків.

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За інформацією Тимошка, слідчі поліції мають свідоцтва щодо утримання в тортурних цілих сімей – разом з неповнолітніми дітьми.

– У нас є свідчення неповнолітньої, яку забрали разом з батьками з дому. Вона розповіла, що до неї постійно заходили і кожен раз говорили: “Будемо розважатися”. Дитина перебувала в камері і розуміла, що в будь-який момент з нею можуть зробити що завгодно, – зазначив Тимошко.

Повідомляється, що після деокупації майже всієї території Харківщини правоохоронці виявили 25 тортурних.

Джерело
Укрінформ
Теги
Війна в Україні Воєнні злочини
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