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3-летняя Мария будет жить активной жизнью: в Институте Амосова ребенку провели сложную операцию на сердце

24 августа 2023, 13:49
Валентина Андрейко журналіст
дівчинка з лікарем

Сложную операцию на сердце без разреза грудной клетки 3-летней девочке из Николаева провели в Институте Амосова.

Это не просто спасло жизнь ребенку, но и обеспечило маленькой Марии возможность быть активной и энергичной.

Врожденный порок сердца — открытый артериальный (Боталов) проток, у девочки диагностировали врачи два года назад.

Эта патология опасна тем, что с годами приводит к необратимым изменениям и серьезным болезням сердца, легких и нижних конечностей. Фактически ведет к инвалидизации.

— Когда мы узнали диагноз дочки, начали собирать деньги на операцию, которая дорого стоит. Но нам позвонили из Института Амосова и сообщили, что все это будет бесплатно, — делится мама девочки Елена.

Сложное и дорогостоящее оперативное вмешательство стало возможным благодаря помощи  благотворительной организации Сердца будущего, которая опекает пациентов института.

Операция проводилась эндоваскулярно: через прокол в бедренной вене и артерии в незакрытый проток хирурги установили окклюдер (маленькую пружинку), которая перекрыла попадание артериальной крови в венозное русло.

Мария чувствует себя хорошо. Она активная и веселая. Отныне ей не будут делать замечания, чтобы не бегала и не прыгала.

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Источник и фото: Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М. Амосова

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