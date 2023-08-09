30-летнего жителя Пустомытовского района Львовщины инфекционистам областной больницы не удалось спасти. Он поступил в больницу после обеда во вторник, 8 августа, а уже на утро умер. Диагноз — лептоспироз.

Заведующая 4-го диагностического отделения больницы Тамила Алексанян, рассказала журналистам, что практически одновременно на прошлой неделе в больницу привезли трех больных с таким же диагнозом, четвертого — во вторник, 8 августа. Все в тяжелом состоянии. Последнего спасти не удалось.

Чаще всего люди заражаются лептоспирозом после купания в водоемах.

Однако, оказалось, что не у всех пациентов заболевание связано с водой.

25-летний мужчина из Перемышлянщины заразился в местном озере. Через некоторое время у него поднялась температура, возникла боль в икрах, желтуха.

30-летний мужчина из Пустомытовского района, тот самый, которого не удалось спасти, заразился лептоспирозом, работая с землей.

59-летняя женщина из Стрыйского района в водоемах тоже не купалась, но имеет небольшое хозяйство. Говорит, что грызунов не видела и симптомы лептоспироза (высокая температура, боль в икрах, диарея и т.д.) возникли внезапно.

Четвертого больного, 60-летнего мужчину с Пустомытовщины, в инфекционную больницу привезли вечером 8 августа. Он сейчас в крайне тяжелом состоянии в реанимации.

Пациент мог заразиться лептоспирозом и в местном озере, и в собственном хозяйстве.

Возбудитель лептоспироза попадает в кровь человека через трещины, порезы или раны на коже, когда купаетесь или рыбачите в водоеме, куда попала моча инфицированных животных, чаще всего — грызунов.

Инкубационный период — от двух дней до четырех недель после заражения.

Если есть основания думать, что вы купались в водоеме со стоячей водой, а вскоре после этого у вас началась головная боль, лихорадка, боль в мышцах. Появилось покраснение глаз, диарея, высыпания, надо немедленно обратиться к врачу, предупредив его о своих подозрениях.

Нелеченный лептоспироз грозит поражением почек, печени, менингитом. Летальные случаи, как вот во Львове, тоже встречаются нередко.

Источник: ZAXID.net