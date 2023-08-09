30-річного мешканця Пустомитівського району Львівщини інфекціоністам обласної лікарні не вдалося врятувати. Він надійшов у лікарню по обіді у вівторок, 8 серпня, а вже на ранок помер. Діагноз – лептоспіроз.

Завідувачка 4 діагностичного відділення лікарні Таміла Алексанян розказала журналістам, що практично одночасно минулого тижня до лікарні привезли трьох хворих з таким же діагнозом, четвертого – у вівторок, 8 серпня. Усі у важкому стані. Останнього врятувати не вдалося.

Найчастіше люди заражаються лептоспірозом після купання у водоймах.

Проте, виявилося, що не у всіх пацієнтів захворювання пов’язане з водою.

25-річний чоловік з Перемишлянщини заразився у місцевому озері. За якийсь час у нього піднялася температура, виник біль у литках, жовтяниця.

30-річний чоловік з Пустомитівщини, той самий, якого не вдалося врятувати, заразився лептоспірозом, працюючи з землею.

59-річна жінка зі Стрийського району у водоймах теж не купалася, але має невелике господарство. Каже, гризунів не бачила, а симптоми лептоспірозу (висока температура, біль у литках, діарея тощо) виникли раптово.

Четвертого хворого, 60-річного чоловіка з Пустомитівщини, до інфекційної лікарні привезли ввечері 8 серпня. Він зараз у вкрай важкому стані в реанімації.

Міг заразитися лептоспірозом і в місцевому озері, і у власному господарстві.

Збудник лептоспірозу потрапляє у кров людини через тріщини, порізи чи рани на шкірі, коли людина купається у водоймі або працює з землею, куди потрапила сеча інфікованих тварин, найчастіше — гризунів.

Інкубаційний період – від двох днів до чотирьох тижнів після зараження.

Якщо є підстави думати, що ви купалися чи рибалили у водоймі зі стоячою водою, а невдовзі після цього у вас почався головний біль, гарячка, біль у м’язах, з’явилося почервоніння очей, діарея, висипання, треба негайно звернутися до лікаря, попередивши його про свої підозри.

Нелікований лептоспіроз загрожує ураженням нирок, печінки, менінгітом. Летальні випадки, як от у Львові, теж трапляються нерідко.

Джерело: ZAXID.net