Специалисты Первого медицинского объединения Львова с помощью роботической системы Da Vinci успешно прооперировали женщину, которая 30 лет не могла нормально есть и пить.

Об этом сотрудники клиники сообщили на своей странице в Facebook.

— 69-летняя Лариса из Бахмута Донецкой области имела диагноз — ахалазия пищевода, которую ей лечили медикаментозно. Но женщина чувствовала боль и дискомфорт в желудке, не могла есть, а последние два месяца глотать даже жидкую пищу, — написали медики.

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По их словам, этой патологией страдает лишь 0,001% людей на планете. Суть болезни заключается в том, что пищевод блокирует пищу, которая не может продвигаться дальше по пищеварительной системе. Поэтому она затекает в легкие, что в дальнейшем приводит к пневмонии и даже летальному исходу.

Сообщается, что женщина обратилась к львовским медикам уже в критическом состоянии. Лучшим способом избавить ее от боли стала операция с помощью роботической системы Da Vinci.

Хирурги клиники с помощью робота-хирурга рассекли мышечную оболочку пищевода, ослабив спазм, а также наложили так называемую манжету, чтобы избежать заброса пищи из желудка назад к пищеводу. Все это сделали через несколько проколов.

Отмечается, что такую редкую операцию специалисты уже проводили в начале года и это было впервые в Украине, когда врачи прооперировали пищевод с помощью робота.

В тот день с помощью робота Da Vinci хирурги прооперировали еще двух больных — с кистой селезенки и диафрагмальной грыжей.

Все пациенты чувствуют себя хорошо.

Источник: Первое МО Львов