Фахівці першого медичного об’єднання Львова за допомогою роботичної системи Da Vinci успішно прооперували жінку, яка 30 років не могла нормально їсти і пити.

Про це співробітники клініки повідомили на своїй сторінці в Facebook.

– 69-річна Лариса з Бахмута Донецької області мала діагноз – ахалазія стравоходу, яку їй лікували медикаментозно. Але жінка відчувала біль і дискомфорт в шлунку, не могла їсти, а останні два місяці ковтати навіть рідку їжу, – написали медики.

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За їхніми словами, на цю патологію страждає лише 0,001% людей на планеті. Суть хвороби полягає в тому, що стравохід блокує їжу, яка не може просуватися далі по травній системі. Тому вона затікає в легені, що в подальшому призводить до пневмонії і навіть летального результату.

Повідомляється, що жінка звернулася до львівських медиків вже в критичному стані. Кращим способом позбавити її від болю стала операція за допомогою роботичної системи Da Vinci.

Хірурги клініки за допомогою робота Da Vinci розсікли м’язову оболонку стравоходу, послабивши спазм, а також наклали так звану манжету, щоб уникнути закидання їжі зі шлунка назад до стравоходу. Все це зробили через кілька проколів.

Зазначається, що таку рідкісну операцію фахівці вже проводили на початку року і це було вперше в Україні, коли лікарі прооперували стравохід за допомогою робота.

Того дня за допомогою робота Da Vinci хірурги прооперували ще двох хворих – з кістою селезінки і діафрагмальною грижею.

Всі пацієнти відчувають себе добре.

Джерело: Перше МО Львів