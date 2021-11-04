13-летнему Максиму Давидюку 44 дня назад пересадили сердце. Он стал первым ребенком в Украине, которому осуществили такую операцию.

Трансплантацию сделали во Львове совместно с командой Бориса Тодурова из столичного Института сердца. 4 ноября Максим вместе с родителями приехал на плановый осмотр в Клиническую больницу скорой медицинской помощи Львова.

— Фракция выброса — 60. Донорский орган работает прекрасно. И мы, как и Максим с родителями, этому несказанно рады, — отметили врачи.

Максим рассказал, что чувствует себя прекрасно. Он без проблем может подниматься по лестнице и даже заниматься спортом.

— Я гуляю, у меня есть велотренажер, гантели. По лестнице мне теперь идти легко, — рассказал парень.

В июле у Максима случился инсульт, впоследствии врачи установили кардиомиопатию. Единственным шансом спасти мальчика была трансплантация. Донором стал 54-летний мужчина, который умер от инсульта.

В конце октября ребенка после месяца реабилитации выписали из больницы, поэтому он с мамой вернулся в село Зарудцы Камень-Каширского района.

По словам Бориса Тодурова, такие операции должны быть системными и плановыми, чтобы больше пациентов смогли получить шанс на жизнь.

Источник: Клиническая больница скорой медицинской помощи города Львова