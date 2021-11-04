13-річному Максиму Давидюку 44 дні тому пересадили серце. Він став першою дитиною в Україні, якій здійснили таку операцію.

Трансплантацію зробили у Львові спільно з командою Бориса Тодурова зі столичного Інституту серця. 4 листопада Максим разом з батьками приїхав на плановий огляд у Клінічну лікарню швидкої медичної допомоги Львова.

– Фракція викиду – 60. Донорський орган працює прекрасно. І ми, як і Максим з батьками, цьому невимовно раді, – зазначили лікарі.

Максим розповів, що почувається чудово. Він без проблем може підійматися сходами та навіть займатися спортом.

– Я гуляю, у мене є велотренажер, гантелі. Сходами мені тепер йти легко, – розповів хлопець.

У липні в Максима стався інсульт, згодом лікарі встановили кардіоміопатію. Єдиним шансом врятувати хлопчика була трансплантація. Донором став 54-річний чоловік, який помер від інсульту.

Наприкінці жовтня дитину після місяця реабілітації виписали з лікарні, тому він із мамою повернувся у село Зарудці Камінь-Каширського району.

За словами Бориса Тодурова, такі операції повинні бути системними та плановими, щоб більше пацієнтів змогли отримати шанс на життя.

Джерело: Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги міста Львова