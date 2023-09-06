С начала 2023 года в Украине зарегистрировано 52 обращения из-за укусов змей. Среди пострадавших — 15 детей. Летальных случаев не зафиксировано. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава.

По данным Центра, случаи произошли в таких областях:

Львовская и Житомирская — 13;

Полтавская — 8;

Закарпатская — 5;

Днепропетровская, Ровенская и Черновицкая — по 3;

Киевская — 2;

Ивано-Франковская и Черниговская — по 1.

Что делать, если укусила змея?

Нужно как можно быстрее попасть в больницу и получить медицинскую помощь. Укус может иметь серьезные последствия, которые угрожают детям, пожилым людям и со сниженным иммунитетом.

Чего делать не стоит

Не надо обрабатывать рану дополнительно, прижигать ее, накладывать жгут и употреблять алкоголь.

Отсасывать яд можно только при условии, что в ближайшее время не будет медицинской помощи. Ведь таким образом увеличивается риск заражения ядом.

Чтобы не стать жертвой змей, следуйте простым правилам

Надевайте вещи, которые могут защитить от укусов. Например, футболки с длинными рукавами, брюки из плотной ткани и высокие ботинки.

Перед тем, как сесть на траву, камень или бревно дерева, пошуршите или постучите палкой. Это отпугивает змею, обычно она сразу же отползает.

Пресмыкающиеся часто прячутся в старых пнях, стогах сена, под камнями или кустами. Именно поэтому лучше не касаться их руками.

Не делайте резких движений, если увидели змею, обычно она не реагирует на неподвижные объекты. Дождитесь, пока она отползет, или просто отойдите. Змеи не нападают первыми, они проявляют агрессию только тогда, когда чувствуют себя в опасности.

Источник: Центр общественного здоровья МЗ Украины