Від початку 2023 року в Україні зареєстровано 52 звернення через укуси змій. Серед постраждалих – 15 дітей. Летальних випадків не зафіксовано. Про це повідомляє Центр громадського здоров’я МОЗ.

За даними Центру, випадки сталися у таких областях:

Львівська і Житомирська – 13;

Полтавська – 8 ;

Закарпатська – 5;

Дніпропетровська, Рівненська та Чернівецька – по 3;

Київська – 2;

Івано-Франківська і Чернігівська – по 1.

Що робити, якщо вкусила змія?

Потрібно якнайшвидше потрапити до лікарні та отримати медичну допомогу. Укус може мати серйозні наслідки, які загрожують дітям, людям похилого віку та зі зниженим імунітетом.

Чого робити не варто

Не треба обробляти рану додатково, припікати її, накладати джгут та вживати алкоголь.

Відсмоктувати отруту можна тільки за умови, що найближчим часом не буде медичної допомоги.

Адже таким чином збільшується ризик зараження отрутою.

Щоб не стати жертвою змій, дотримуйтесь простих правил

Вдягайте речі, які можуть захистити від укусів. Наприклад, футболки з довгими рукавами, штани з цупкої тканини та високі черевики.

Перед тим, як сісти на траву, камінь чи колоду дерева, пошурхотіть чи постукайте палицею. Це відлякує змію, зазвичай вона одразу ж відповзає.

Плазуни часто ховаються в старих пнях, копицях сіна, під камінням або кущами. Саме тому краще не торкатися їх руками.

Не робіть різких рухів, якщо побачили змію, зазвичай вона не реагує на нерухомі об’єкти. Дочекайтесь, поки вона відповзе, чи просто відійдіть. Змії не нападають першими, вони проявляють агресію лише тоді, коли почуваються у небезпеці.

Джерело: Центр громадського здоров’я МОЗ України