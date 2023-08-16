У Тячівської районної лікарні в реанімаційному відділенні рятують 19-річного юнака, який поступив з ознаками інтоксикації від укусу змії.

Юнак був знесилений, скаржився на біль в місці укусу і набряк лівої руки. Тиск та серцебиття були в нормі, але кров надто згущена.

Фельдшерка екстреної медичної допомоги, яка його привезла до лікарні, побачила у місці укусу – дві глибокі колоті ранки і багрово-синюшну шкіру навколо.

– Оскільки з моменту інциденту минуло більше ніж півдоби, хлопець мусить завдячувати своєму молодому сильному організму, який боровся з отрутою, – розповідає фельдшерка Яна Пеньора.

За словами медикині, саме тому прояви отруєння розвивалися не так стрімко. І це дало змогу постраждалому дочекатися медичної допомоги.

Юнак напередодні збирав чорницю високо в горах на полонині Підпула, що на Тячівщині. Надвечір, під час відпочинку, несподівано відчув різкий біль у верхній частині правої ноги і побачив у траві змію.

Намагався одразу викликати швидку, але зв’язок був відсутній. Разом із товаришем почав спускатися у долину, але не встиг до настання сутінків…

Лише зранку вони дісталися до місця, де працювала телефонна мережа, і викликали медиків.

Бригада № 1415 (фельдшерка Яна Пеньора, водій Іван Корсак) постійно тримала телефонний зв’язок із хворим, аж доки не зустрілися на гірській дорозі неподалік с. Лопухів.

Фельдшерка одразу ж провела медичні маніпуляції для стабілізації стану пацієнта. А вже потім бригада ЕМД доставила потерпілого до найближчого медичного закладу – Тячівської районної лікарні.

З початку року це вже десятий випадок укусу змій в Закарпатті.

Медики нагадують, як слід поводитися, коли стали свідками чи й постраждалими від укусу плазунів.

У першу чергу намагайтесь якнайшвидше потрапити до лікаря. Лише професійний медик зможе надати необхідну допомогу.

Проте не варто панікувати, навіть без медичного лікування укус гадюки надзвичайно рідко призводить до смерті.

У найтяжчих випадках наслідки укусу змії проявляються через 15-30 хвилин. Це може бути запаморочення, нудота, блювата, діарея, підвищене потовиділення, тахікардія, втрата свідомості, набряк тканин та запалення лімфатичних вузлів.

Отрута гадюки може спричинити болючий набряк із множинними дрібними крововиливами — геморагіями.

Отож, що робити після укусу?

Зберігайте спокій та менше рухайтеся. Пийте багато води. На місце укусу накладіть стерильну пов’язку з антисептиком. Зніміть з ураженої кінцівки весь одяг, прикраси чи взуття. За можливості прийміть 1–2 пігулки від алергії, прикладіть до рани лід, обгорнутий у тканину. При транспортуванні покладіть уражену кінцівку на підвищення.

У жодному випадку НЕ можна:

висмоктувати отруту, бо небезпеці піддається й людина, в якої отрута опинилась у роті;

накладати джгут на травму;

припікати рану;

вживати алкоголь.

Джерело: 103 Закарпаття