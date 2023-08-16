В Тячевской районной больнице в реанимационном отделении спасают 19-летнего юношу, который поступил с признаками интоксикации от укуса змеи.

Юноша был обессилен, жаловался на боль в месте укуса и отек левой руки. Давление и сердцебиение были в норме, но кровь слишком сгущена.

Фельдшер экстренной медицинской помощи, которая доставила парня в больницу, увидела в месте укуса — две глубокие колотые ранки и багрово-синюшную кожу вокруг.

— Поскольку с момента инцидента прошло более полусуток, парень должен благодарить свой молодой сильный организм, который боролся с ядом, — рассказывает фельдшер Яна Пеньора.

По словам медика, именно поэтому проявления отравления развивались не так стремительно. И это позволило пострадавшему дождаться медицинской помощи.

Юноша накануне собирал чернику высоко в горах в долине Подпула, что на Тячевщине. К вечеру, во время отдыха, неожиданно почувствовал резкую боль в верхней части правой ноги и увидел в траве змею.

Пытался сразу вызвать скорую, но связь отсутствовала. Вместе с товарищем начал спускаться в долину, но не успел до наступления сумерек…

Только утром они добрались до места, где работала телефонная сеть, и вызвали медиков.

Бригада № 1415 (фельдшер Яна Пеньора, водитель Иван Корсак) постоянно держала телефонную связь с пострадавшим, пока не встретились на горной дороге неподалеку от с. Лопухов.

Фельдшер сразу же провела медицинские манипуляции для стабилизации состояния пациента. А уже потом бригада ЭМП доставила парня в ближайшее медицинское учреждение — Тячевскую районную больницу.

С начала года это уже десятый случай укуса змей в Закарпатье.

Медики напоминают, как следует вести себя, когда стали свидетелями или пострадавшими от укуса пресмыкающихся.

В первую очередь старайтесь как можно быстрее попасть к врачу. Только профессиональный медик сможет оказать необходимую помощь.

Однако не стоит паниковать, даже без медицинского лечения укус гадюки чрезвычайно редко приводит к смерти.

В самых тяжелых случаях последствия укуса змеи проявляются через 15-30 минут. Это может быть головокружение, тошнота, рвота, диарея, повышенное потоотделение, тахикардия, потеря сознания, отек тканей и воспаление лимфатических узлов.

Яд гадюки может послужить причиной болезненного отека с множественными мелкими кровоизлияниями — геморрагиями.

Итак, что делать после укуса?

Сохраняйте спокойствие и меньше двигайтесь. Пейте много воды. На место укуса наложите стерильную повязку с антисептиком. Снимите с пораженной конечности всю одежду, украшения или обувь. По возможности примите 1-2 таблетки от аллергии, приложите к ране лед, обернутый в ткань. При транспортировке положите пораженную конечность на возвышение.

Ни в коем случае нельзя:

высасывать яд, потому что опасности подвергается и человек, у которого яд оказался во рту;

накладывать жгут на травму;

прижигать рану;

употреблять алкоголь.

Источник: 103 Закарпаття