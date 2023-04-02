Легендарный футболист Андрей Шевченко посетил детскую больницу Охматдет и поиграл в футбол с 6-летней Маринкой — первым ребенком с ампутацией из-за военной травмы, протезированной в Украине.

Всемирно известный украинский футболист и посол платформы United24 Андрей Шевченко посетил крупнейшую детскую больницу Украины Охматдет, где встретился с маленькими пациентами, познакомился с врачами и провел общую встречу с детьми в Библиотеке Школы Супергероев.

Также Шевченко провел спортивный мастер-класс для Марины из Херсонской области, потерявшей ножку во время российских обстрелов. Сейчас девочка учится ходить на протезе. Маринка очень ждала Андрея, потому что любит играть в футбол и, по словам ее реабилитолога, занятия с ней они начинали именно с игры в мяч. Девочка проходит лечение и реабилитацию в Охматдете уже 10 месяцев.

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На встрече с футболистом дети задавали вопросы футболисту о его спортивной карьере, количестве забитых голов и т.д. Андрей Шевченко оставил гостям автографы на мячах, а дети оставили свои автографы в благодарности от Охматдета, которую вручили футболисту.

В начале войны Андрей помог детской больнице закупить чрезвычайно важное лекарство, которое было очень трудно найти в тот сложный момент. Эти медикаменты использовались как для лечения пострадавших от войны, так и для других пациентов больницы.

Источник: Охматдет

Фото: Охматдет