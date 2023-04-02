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6-річна Маринка вчиться ходити на протезі: Андрій Шевченко, відвідуючи Охматдит, пограв з нею в м’яч

2 Квітня 2023, 16:50
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
охматдит

Легендарний футболіст Андрій Шевченко відвідав дитячу лікарню Охматдит та пограв у футбол з 6-річною Маринкою — першою дитиною з ампутацією через військову травму, яку протезували в Україні.

Всесвітньовідомий український футболіст та амбасадор платформи United24 Андрій Шевченко завітав у найбільшу дитячу лікарню України Охматдит, де зустрівся з маленькими пацієнтами, познайомився з лікарями та провів загальну зустріч з дітьми у Бібліотеці Школи Супергероїв.

Також Шевченко провів спортивний майстер-клас для Марини з Херсонської області, яка під час російських обстрілів втратила ніжку. Зараз дівчинка вчиться ходити на протезі. Маринка дуже чекала Андрія, бо любить грати у футбол та за словами її реабілітолога, заняття з нею вони починали саме з гри в мʼяч. Дівчинка проходить лікування та реабілітацію в Охматдиті вже 10 місяців.

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На зустрічі з футболістом діти ставили запитання футболісту про його спортивну кар’єру, кількість забитих голів тощо. Андрій Шевченко залишив гостям автографи на м’ячах, а діти залишили свої автографи на подяці від Охматдиту, яку вручили футболісту.

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На початку війни Андрій допоміг дитячій лікарні закупити надзвичайно важливі ліки, які було дуже важко знайти в той складний момент. Ці медикаменти використовувались як для лікування постраждалих від війни, так і інших пацієнтів лікарні.

Джерело: Охматдит

Фото: Охматдит

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