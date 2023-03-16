Вже понад 1,4 тис. дітей постраждали під час повномасштабної війни в Україні. З них майже тисяча – поранені. Це, очевидно, далеко не всі дані Офісу генпрокурора.

Серед постраждалих і шестирічна Саша Паскаль, яка втратила ногу після ракетного удару по базах відпочинку в Затоці Одеської області. Але це не зламало родину дівчинки.

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Дитина продовжує займатися спортом, пішла до першого класу, а днями отримала новий сучасний протез. Розповімо ро життя незламної Саші після трагедії.

Весела, енергійна, допитлива, та водночас старанна, цілеспрямована та смілива. Від однолітків шестирічну Сашу майже нічого не відрізняє, окрім дорослого погляду та незламного духу.

Саша втратила ногу внаслідок ракетного удару по курортному селищу Затока. Це було 16 травня 2022 року. Родина дівчинки приїхала на базу відпочинку до дідуся.

Після удару ракети дитину придавило уламками будівлі, вона дістала численні переломи та забої.

На жаль, ногу Саші довелося ампутувати. Втім, це не зламало її. Після лікування дівчинка пройшла курс реабілітації в Австрії, а повернувшись, пішла до першого класу.

– Ми живемо повноцінним життям,- говорить мама Олександри Марія. – Все зайнято, все завантажено. Пішла до першого класу. Діти, з якими вона ще у дитсадок разом ходила, зустріли її із задоволенням.

У школі дівчинка проявляє риси лідера, а її особливість ніяк не заважає соціалізації. Ба більше, дитина займається плаванням, бальними танцями та продовжує улюблену справу – тренування з гімнастики. Новий біонічний протез допоможе жити Саші ще активніше.

– Це протез четвертого ступеня мобільності, – говорить ортопед-травматолог Пилип Матковський. – Він високофункціональний, що враховує особливості анатомії. Є зміни м’яких тканин після травми, тому були нюанси і специфіка у виготовленні протеза.

Надсучасний протез із комплектованнями з Німеччини та США вдалося придбати завдяки державній програмі, допомозі місцевої влади та міжнародних організацій.

Його Саша зможе використовувати усього рік-півтора. Лікарі пояснюють, в цьому й є особливість дитячого протезування.

– У процесі експлуатації ми можемо додавати потроху висоту модуля. Але у майбутньому буде заміна. І так до формування скелета дітям міняють протези, – розповів ортопед.

Крім того, після перелому у руці дівчинки досі стоять спиці, а на нозі треба відновлювати роботу м’язів. Тому вже із новим протезом на Сашу чекає чергова реабілітація.

Та дівчинку це не лякає, вона мріє стати тренером із гімнастики. А батьки тим часом роблять усе, аби їхня дитина почувалася здоровою.

Вони поводяться з нею як зі звичайною дитиною.