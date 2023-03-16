Уже более 1,4 тыс. детей пострадали во время полномасштабной войны в Украине. Из них почти тысяча – ранены. Это, очевидно, далеко не все данные Офиса генпрокурора.

Среди пострадавших и шестилетняя Саша Паскаль, потерявшая ногу после ракетного удара по базам отдыха в Затоке Одесской области. Но это не сломило семью девочки.

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Она продолжает заниматься спортом, пошла в первый класс, а на днях получила новый современный протез.

Веселая, энергичная, любознательная, но, в то же время, старательная, целеустремленная и смелая. От сверстников шестилетнюю Сашу почти ничего не отличает, кроме взрослого взгляда и несокрушимого духа.

Саша потеряла ногу в результате ракетного удара по курортному поселку Затока. Это было 16 мая 2022 года. Семья девочки приехала на базу отдыха к дедушке.

После удара ракеты ребенка придавило обломками здания, он получил многочисленные переломы и ушибы.

К сожалению, ногу Саше пришлось ампутировать. Впрочем, это не сломило ее. После лечения девочка прошла курс реабилитации в Австрии, а вернувшись пошла в первый класс.

– Мы живем полноценной жизнью, – говорит мама Александры Мария. — Все занято, все загружено. Пошла в первый класс. Дети, с которыми она еще в детсад вместе ходила, встретили ее с удовольствием.

В школе девочка проявляет черты лидера, а ее особенность никак не мешает социализации. Более того, ребенок занимается плаванием, бальными танцами и продолжает любимое дело – тренировку по гимнастике. Новый бионический протез поможет жить Саше еще активнее.

– Это протез четвертой степени мобильности, – говорит ортопед-травматолог Филипп Матковский. – Он высокофункционален, учитывающий особенности анатомии. Существуют изменения мягких тканей после травмы, поэтому были нюансы и специфика в изготовлении протеза.

Сверхсовременный протез с комплектующими из Германии и США удалось приобрести благодаря государственной программе, помощи местных властей и международных организаций.

Его Саша сможет использовать всего год-полтора. Врачи объясняют, в этом и есть особенность детского протезирования.

— В процессе эксплуатации мы можем прибавлять понемногу высоту модуля. Но в будущем будет замена. И так до формирования скелета детям меняют протезы, – рассказал ортопед.

Кроме того, после перелома в руке девочки до сих пор стоят спицы, а на ноге нужно восстанавливать работу мышц. Поэтому уже с новым протезом Саша ждет очередная реабилитация.

Но девочку это не пугает, она мечтает стать тренером по гимнастике. А родители тем временем делают все, чтобы их ребенок чувствовал себя здоровым.

Они обращаются с ней как с обычным ребенком.