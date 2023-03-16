Специалисты Национальной детской специализированной больницы Охматдет впервые в Украине протезировали ребенка с ампутацией из-за военной травмы. Им стала 6-летняя Марина из Херсонщины, которая потеряла ножку в результате вражеского обстрела.

Об этом сотрудники клиники сообщили на своей странице в Facebook.

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— Маринка проходит лечение и реабилитацию в Охматдете уже десять месяцев. В начале мая прошлого года девочка была ранена: в ее дом попал снаряд, в результате чего ребенок получил тяжелые травмы ног, — пишут медики.

По их словам, в больнице Кривого Рога девочке ампутировали ножку выше колена, но спасли жизнь. Позже физическую и психологическую реабилитацию Маринка проходила в отделении ортопедии и травматологии Охматдета. Команда больницы стала для Марины второй семьей.

Когда девочка поступила в Охматдет, она почти постоянно лежала. Изредка садилась на кровать, но самостоятельно перемещаться не могла.

— Основными задачами перед протезированием были укрепление мышц тела, обучение ребенка держать координацию на одной ноге и свободно перемещаться в пространстве,— рассказал физиотерапевт Охматдета Назар Борознюк.

С первого дня в больнице с Мариной и ее родными работает психолог. Поскольку эмоциональное спокойствие и положительные эмоции — залог успешного лечения. Марина с психологом с радостью занимаются арттерапией: они рисуют, лепят, вырезают.

Родители Марины хотели протезировать дочь именно в Украине, чтобы обойтись без сложных перелетов и иметь возможность получать постоянную помощь реабилитолога и протезиста.

Протез для девочки сделали в Киеве в Ортотех-сервис. Протезист Александр Стеценко рассказывает, что это первый протез, который он делал для ребенка.

По словам Стеценко, детское протезирование намного сложнее, чем взрослое, потому что дети постоянно растут и меняются. Также процедура требует более внимательного подхода к пациенту.

Теперь протез девочки усовершенствовали и сделали косметическим — подобным настоящей ножке. Это поможет Марине преодолеть психологический страх и социализироваться среди сверстников.

Источник: Охматдет