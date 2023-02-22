Сегодня свой первый день рождения празднует Гордей из Чернигова. Этот год у него был насыщен сложными событиями.
Мальчик родился в Чернигове за два дня до начала полномасштабного вторжения. Его вес составлял один кг 200 граммов. Ребенок не мог самостоятельно дышать и был кислородозависимм. Его брат не выжил во время родов.
Когда Чернигов начали обстреливать, в роддоме не осталось ни одного окна. Семья Гордия семья жила в подвале медучреждения, где он был самым тяжелым пациентом.
Врачи были вынуждены спасать детей без воды, отопления, света и связи, но транспортировать мальчика боялись из-за зависимости от кислорода – он мог не пережить дорогу.
Когда кислорода осталось на 48 часов – семья решилась на эвакуацию.
11 месяцев за жизнь и здоровье Гордия боролись десятки специалистов Охматдета. Ребенку сделали две операции.
Теперь Гордей может самостоятельно дышать и есть.
На днях мальчика уже выписали из Охматдета.
Фото: Минздрав