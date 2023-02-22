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Гордея спасали 11 месяцев. Сначала в подвалах Черниговского родильного, затем в Охматдете

22 февраля 2023, 11:40
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
Охматдит

Сегодня свой первый день рождения празднует Гордей из Чернигова. Этот год у него был насыщен сложными событиями.

Мальчик родился в Чернигове за два дня до начала полномасштабного вторжения. Его вес составлял один кг 200 граммов. Ребенок не мог самостоятельно дышать и был кислородозависимм. Его брат не выжил во время родов.

Когда Чернигов начали обстреливать, в роддоме не осталось ни одного окна. Семья Гордия семья жила в подвале медучреждения, где он был самым тяжелым пациентом.

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Врачи были вынуждены спасать детей без воды, отопления, света и связи, но транспортировать мальчика боялись из-за зависимости от кислорода – он мог не пережить дорогу.

Когда кислорода осталось на 48 часов – семья решилась на эвакуацию.

11 месяцев за жизнь и здоровье Гордия боролись десятки специалистов Охматдета. Ребенку сделали две операции.

Теперь Гордей может самостоятельно дышать и есть.

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На днях мальчика уже выписали из Охматдета.

Фото: Минздрав

Источник
Минздрав
Теги
Медицина в Україні
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