Сьогодні свій перший день народження святкує хлопчик Гордій з Чернігова. Цей рік у нього був насичений складними подіями.

Хлопчик народився у Чернігові за два дні до початку повномасштабного вторгнення. Його вага складала один кг 200 грамів. Дитина не могла самостійно дихати і була киснезалежною. Його братик не вижив під час пологів.

Коли Чернігів почали обстрілювати, у пологовому не залишилося жодного цілого вікна. Родина Гордія родина жила у підвалі медзакладу, де він був найважчим пацієнтом.

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Лікарі були змушені рятувати дітей без води, опалення, світла та зв’язку, але транспортувати хлопчика боялися через залежність від кисню – він міг не пережити дорогу.

Коли кисню залишилося дише на 48 годин – родина наважилася на евакуацію.

11 місяців за життя та здоров’я Гордія боролися десятки спеціалістів Охматдиту. Дитині зробили дві операції.

Тепер Гордій може самостійно дихати та харчуватися.

Днями хлопчика вже виписали з Охматдиту.

Фото: МОЗ