Фахівці Національної дитячої спеціалізованої лікарні Охматдит вперше в Україні протезували дитину з ампутацією через військову травму. Нею стала 6-річна Марина з Херсонщини, яка втратила ніжку внаслідок ворожого обстрілу.

Про це співробітники клініки повідомили на своїй сторінці в Facebook.

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– Маринка проходить лікування та реабілітацію в Охматдиті вже десять місяців. На початку травня минулого року дівчинка була поранена: в її будинок потрапив снаряд, в результаті чого дитина отримала важкі травми ніг, – пишуть медики.

За їхніми словами, в лікарні Кривого Рогу дівчинці ампутували ніжку вище коліна, але врятували життя. Пізніше фізичну та психологічну реабілітацію Маринка проходила у відділенні ортопедії та травматології Охматдиту. Команда лікарні стала для Марини другою сім’єю.

Коли дівчинка потрапила в Охматдит, вона майже постійно лежала. Зрідка сідала на ліжко, але самостійно переміщатися не могла.

– Основними завданнями перед протезуванням були зміцнення м’язів тіла, навчання дитини тримати координацію на одній нозі і вільно переміщатися в просторі,— розповів Фізіотерапевт Охматдиту Назар Борознюк.

З першого дня в лікарні з Мариною та її рідними працює психолог. Оскільки емоційний спокій і позитивні емоції — запорука успішного лікування. Марина з психологом з радістю займаються арттерапією: вони малюють, ліплять, вирізують.

Батьки Марини хотіли протезувати дочку саме в Україні, щоб обійтися без складних перельотів і мати можливість отримувати постійну допомогу реабілітолога і протезиста.

Протез для дівчинки зробили в Києві в Ортотех-сервіс. Протезист Олександр Стеценко розповідає, що це перший протез, який він робив для дитини.

За словами Стеценка, дитяче протезування набагато складніше, ніж доросле, тому що діти постійно ростуть і змінюються. Також процедура вимагає більш уважного підходу до пацієнта.

Тепер протез дівчинки вдосконалили і зробили косметичним — подібним до справжньої ніжки. Це допоможе Марині подолати психологічний страх і соціалізуватися серед однолітків.

Джерело: Охматдит